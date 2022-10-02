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11’inci kat penceresinden düşen kadın öldü

Kayseri'de 15 katlı apartmanın 11'inci katındaki merdiven boşluğu penceresinden düştüğü iddia edilen Safure Güngör T. (63), hayatını kaybetti.

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11’inci kat penceresinden düşen kadın öldü

Olay, saat 14.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak’ta Cumhuriyet Apartmanı’nın 11’inci katında meydana geldi.

Safure Güngör T., iddiaya göre, 11’inci kattaki merdiven boşluğu penceresinden düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safure Güngör T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Safure Güngör T.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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