12 ton ağırlığındaki sacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki TIR'ın kasasından düşen yaklaşık 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. Bir araç ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Halil ATAŞ

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Bursa İznik’te seyir halindeki TIR’ın kasasından düşen yaklaşık 12 ton ağırlığındaki rulo metal saç yola savruldu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİL EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Olay İznik çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR çevre yolundan Sakarya istikametine döndüğü sırada kasasında bulunan yaklaşık 12 ton ağırlığındaki metal rulo sac düşerek yola savruldu.

O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta sacın altında kalmaktan saniyeler ile son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.