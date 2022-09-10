14 yaşındaki Emre’nin ölümüne neden olan şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da, aralarında husumet olan iki grubun silahlı kavgasında başına isabet eden mermiyle yaşamını yitiren 14 yaşındaki Emre Buyruk'un ölümüne neden olan Erdal Y., yakalanıp, gözaltın alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, bu sırada bölgede bulunan Emre Buyruk’un başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emre Buyruk, gelen sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak Buyruk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda kovan bulunan polis, çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kamera çalışması da yapan ekipler, şüphelinin Erdal Y. olduğunu belirledi. Erdal Y., Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesinde bir otomobilde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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