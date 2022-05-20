15 yaşında çocuk annesini öldürdü!

Eskişehir'de, annesi Serap Boru pompalı tüfekle öldüren 15 yaşındaki İ.A. adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesinde oturan Serap Bor, dün evine gelen ve babasıyla yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın, Döndü Çayır, Türkan Çimeni de yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında İ.A. ve azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., olayın yaşandığı Fevziçakmak Mahallesindeki farklı sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte İ.A.’nın kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. ve Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan A., maskenin yanı sıra kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştı. Baba ve oğlu, savcılık sorgusuna alındı. Öte yandan İ.A.’nın pompalı tüfekle yaraladığı Ayşe Altın, Döndü Çayır ve Türkan Çimenin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. (DHA)

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