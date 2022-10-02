Abone Ol

15 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu kız kardeşi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
15 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu kız kardeşi öldü

İddiaya göre, Karşıyaka Mahallesi’ndeki evlerinde U.K.K, babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynadığı sırada aynı odadaki kız kardeşi Ş.K’ye (13) kazara ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ş.K, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından U.K.K. gözaltına alındı. (AA)

17 yaşındaki oğlunun tüfekle vurduğu anne: 'Dolduruşa getirildi' İlginizi Çekebilir 17 yaşındaki oğlunun tüfekle vurduğu anne: 'Dolduruşa getirildi'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster