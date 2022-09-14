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19 yaşında 123 suç kaydı var

Kırıkkale'de, hakkında 'hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'cinsel tacizde bulunmak', 'yağma' gibi suçlardan toplam 123 suç kaydı ve 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü Ş.D. (19), yakalanarak cezaevine gönderildi.

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19 yaşında 123 suç kaydı var

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında 1 haftalık teknik ve fiziki takip sonucu, firari hükümlü Ş.D.’nin evine operasyon düzenlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu kullanmak’, ‘cinsel tacizde bulunmak’ ve ‘yağma’ gibi suçlardan toplam 123 suç kaydı bulunan Ş.D., evinde gözaltına alındı. ‘Hırsızlık’ suçundan 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

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