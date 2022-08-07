2 günlük bebek annesi emzirdikten sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 önce dünyaya gelen erkek bebek, annesi emzirdikten sonra hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi’ndeki bir sitede 5 Ağustos’ta ‘Kadra’ isimli bir erkek çocuğu doğuran Suriye uyruklu Yasemin Yahya, bebeğini emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.

Sabah uyanan Yasemin ve Enes Yahya çifti, oğullarını hareketsiz görünce özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Kadra bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bebeğin emzirme sonrası nefes borusuna anne sütü kaçtığı tahmin ediliyor. Kesin sonuç otopsi raporu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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