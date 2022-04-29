2 veli, öğrenciye ceza veren öğretmeni darp etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Betül Çelik, parka götürdüğü öğrencilerden birini yaramazlık yaptığı için cezalandırınca 2 kadın veli tarafından darp edildi.

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Olay, dün Atalar Mahallesi’nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu’nun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkında meydana geldi.

Öğretmen Betül Çelik 1’inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için parka götürdü. Bu sırada öğrencilerden biri yaramazlık yapınca öğretmen Çelik, öğrenciye bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi.

Öğrenci bu duruma sinirlenince evine gitmek istedi. Öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu.

Bu olaya tanık olan 2 kadın veli, öğretmeni darp etti. Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sonrası darp edilen öğretmene, meslektaşları ve sendika üyeleri okul bahçesinde toplanarak destek verdi. (DHA)

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