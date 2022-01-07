20 bin TL sahte parayı piyasaya sürerken yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 20 bin TL sahte Türk parasını piyasaya sürmeye çalışan bir kişi operasyon ile yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde pazar yeri ve alışveriş merkezlerinde sahte Türk parası ile alışveriş yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri 45 yaşındaki H.İ.'nin evine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda evde 50 ve 100 TL’lik yaklaşık 20 bin TL sahte para ele geçirildi. Sahte paraların İstanbul'dan temin edildiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Jandarma operasyonu genişletti. Gözaltına alınarak Milas İlçe Jandarma Karakolu'na götürülerek ifadesi alınan H.İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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