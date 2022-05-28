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21 yıl önce kaybolan Ayşe’ye ait kemikler kuyuda bulundu

Kayseri'de 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu değerlendirilen kemikler ile içinde kimliğinin bulunduğu çanta, 10 metre derinliğindeki kuyuda bulundu.

Yayınlanma: 14:19 - 28 Mayıs 2022 Güncellenme:
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21 yıl önce kaybolan Ayşe’ye ait kemikler kuyuda bulundu

Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak’a ait kimlik bulundu.

Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)

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