23 yaşındaki Muhammet Şile’de denizde boğuldu
İstanbul Şile Vadi Plajı'nda denize giren ve bir süre sonra gözden kaybol 23 yaşındaki Muhammet Faik Taşin boğularak yaşamını yitirdi. Yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin." dedi.
İstanbul’da yaşayan Muhammet Faik Taşin (23) ailesiyle birlikte denize girmek için dün Şile Vadi Plajı’na gitti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Muhammet Faik, saat 19.00 sıralarında babası Nevzat Taşin’e denize girmek istediğini söyledi.
Muhammet Faik denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika sonra Muhammet Faik Taşin kıyıda bulundu.
Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan bugün alınarak Sancaktepe’de bulunan Yunus Emre Merkez Camii’ne götürülen Taşin, öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığına defnedilecek.
“ŞİLE DENİZİ KATİL DEMEK KİMSE GİTMESİN”
Yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen amca Murat Taşin,
“Abim çocuklarıyla birlikte Şile Vadi Plajı’na gitmiş. Oğlu Muhammet Faik, ısrarla denize girmek istiyor. Yüzmeyi tam olarak bilmediği için kardeşi Hüseyin’in gözcülük yapmasını istiyor.
Hüseyin tuvalete gidip döndüğünde ağabeyini bulamıyor. Biraz aradıktan sonra sahil güvenliğe haber veriyorlar. Sahil Güvenlik orada yokmuş, ilgilenmemiş.
Faik’i 40 dakika boyunca bulamamışlar. En son jandarma ekiplerine haber veriyorlar. Jandarma geldiğinde denize girdiği yerden kıyıya vurmuş şekilde görülüyor.
Hastaneye götürülüyor ancak kurtarılamıyor. Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin. Şile sahil güvenliği son derece zayıf. Biri olsa belki kurtulabilirdi” dedi. (DHA)