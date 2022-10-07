Abone Ol

23 yıl hapisle aranan kadın, operasyonla yakalandı

Kayseri'de, hakkındaki kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.G. (55) adlı kadın, saklandığı adreste polis operasyonuyla yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
23 yıl hapisle aranan kadın, operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari Ş.G. adlı kadının, Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde saklandığını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.G.’yi yakaladı. Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine konuldu. (DHA)

FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı İlginizi Çekebilir FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster