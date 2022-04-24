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24 yaşındaki genç yaya geçidinden ölüme böyle gitti

 Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden koşarak geçtiği sırada servis otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anıysa iki farklı açıdan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yayınlanma: 14:01 - 24 Nisan 2022 Güncellenme:
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24 yaşındaki genç yaya geçidinden ölüme böyle gitti

Kaza, Hatipler Yenimahalle mevkiindeki D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan 24 yaşındaki Tayfur Ergün, D 400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Y.B.’nin kullandığı plakalı servis otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Turizm sektöründe çalıştığı belirlenen Ergün, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anıysa iki farklı açıdan işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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