25 gündür kayıptı! Cansız bedeni bulundu

Zonguldak‘ta 25 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

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Olay Mithatpaşa Mahallesi Şehit Volkan Çelik Sokak üzerindeki bir ormanlık alanda yaşandı. Askerden yeni geldiği öğrenilen 26 yaşındaki Hüseyin Seyrek, 25 gün önce evden ayrıldı.

KAYIP İLANI VERİLDİ

İletişim aracı kullanmadığı için ailesinin ulaşamadığı Seyrek için kayıp ilanı verildi. Bir süre önce adli kontrolle cezaevinden çıktığı öğrenilen Seyrek'i her yerde arayan ailesi bir sonuca ulaşamadı. Bir vatandaş zılbıt bitkisi toplamak için çıktığı ormanlık alanda ağaca asılı halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler erkek cesedinin Hüseyin Seyrek'e ait olduğunu belirledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Üç çocuktan ortancası olduğu öğrenilen Hüseyin Seyrek'in ailesi ise acı haberle sinir krizi geçirdi.

Seyrek'in tanınamayacak hale gelen cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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