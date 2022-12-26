25 yaşındaki Kübra doğuma bir hafta kala yaşamını yitirdi

Muğla’nın Yatağan İlçesi’nde yaşayan ve 9 aylık hamile olan Kübra Tavas (25), doğuma bir hafta kala bebeği ile birlikte yaşamını yitirmesi ilçede ve ailesinde şok etkisi yarattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıbayramlar Köyü'nde yaşayan evli ve 25 yaşındaki Kübra Tavas'ın anne ve babası eve geldiklerinde genç kadını yatağında hareketsiz halde buldu. Eve çağrılan sağlık ekipleri Tavas'a müdahale ettiği ancak genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

9 aylık hamile olan ve doğuma yaklaşık bir haftası kaldığı belirtilen Tavas’ın ölümü ailesinde ve ilçede şok etkisi yaratırken, anne ve karnındaki bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken genç kadının herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı belirtildi. Tavas köy mezarlığında toprağa verildi.