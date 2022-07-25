4 kamyonette 112 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da polis ve jandarma ekiplerince durdurulan 4 kamyonette, 112 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 34 plakalı 4 kamyonetin içerisinde kaçak göçmen olduğu istihbaratına ulaştı.

Muğla Otogar Kavşağı’nda polis tarafından 2, Bayır Mahallesi’nde jandarma ekiplerince 1 ve Aydın’ın Çine ilçesinde içerisinde polisler tarafından 1 olmak üzere durdurulan 4 kamyonette 108’i Afgan, 2’si Suriye ve 2’i İran olmak 112 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Organizatör olduğu iddiasıyla Y.B., A.A., Y.A., A.M., R.A. ile F.Y. gözaltına alındı. (DHA)