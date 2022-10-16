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40 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yatılı yurtta kalan 40 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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40 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

İlçedeki meslek yüksek okulunda öğrenim gören öğrenciler, yatılı kaldıkları Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda önceki akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 40 öğrenci, ilçedeki hastaneye başvurdu. Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı. (DHA)

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