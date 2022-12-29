491 yıl hapisle yargılanıyorlardı, beraatları onandı

Antalya'da 3 yıl önce başlatılan soruşturmada birçok suçtan toplam 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezasıyla yargılanan 16 sanıktan 15'i hakkında verilen beraat, biri hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezası kararı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Ceza Dairesi tarafından onandı.

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Manavgat ilçesinde Aralık 2019’da jandarma operasyonunda, ‘haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak’, ‘dolandırıcılık’, ‘tefecilik yapmak’, ‘kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ve M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, avukatlarının itirazıyla 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından aralarında banka şubesi müdürünün de bulunduğu K.Ç., A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P. de gözaltına alındı. 7 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, 16 şüphelinin 11 ayrı suçu 48 kez işledikleri, böylelikle 84 milyon 527 bin 889 lira haksız kazanç sağladıkları anlatıldı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi’nde otelleri bulunan iş insanı E.B.’nin suç örgütünün yöneticisi olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerin Danimarkalı T.L.F.’nin otelini, muvazaalı işlemlerle elinden aldıkları, Şubat 2017’de 30 bin lira verip, boş senede imza attırdıkları H.Ş. hakkında aynı yılın ekim ayında 180 bin liralık icra takibi başlattıkları ifade edildi.

Şüphelilerden E.B.’nin, 2 otel inşaatı karşılığında sözleşme yaptığı bir inşaat firmasını ödeme yapmayıp, ekonomik olarak zor duruma düşürdüğü, suç çetesinin alacak ve borcun kalmadığına dair sahte hesap mutabakatı yaptığı, 2013 yılında da E.Y.’ye kefil olduğu 200 bin liralık borç karşılığında 1 milyon liralık icra takibi başlatıldığı belirtilen iddianamede, E.B.’nin sahibi olduğu otelin arazisini, sahiplerinden E.D.’ye imzalatılan senedin icraya konularak alındığı ve otelde animasyon hizmeti veren T.K.’nin 163 bin liralık alacağının da ödenmediği anlatıldı.

15 ŞÜPHELİ BERAAT ETTİ

İddianamede E.B. ve K.B.’nin örgüt yöneticisi, diğer şüphelilerin örgüt elemanı olduğu; planlı ve organize bir şekilde ‘haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak’, ‘dolandırıcılık’, ‘tefecilik yapmak’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçunu işledikleri belirtildi.

Şüpheliler hakkında toplam 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianameyi kabul eden Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl mayıs ayında görülen davada, 16 şüpheliden 15’i beraat etti. F.Ö.’nün ise şikayetçi M.B.’ye yönelik ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçunu işlediği belirtilip, 2 yıl 6 ay hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezası verildi.

BAM İSTİNAF BAŞVURULARINI REDDETTİ

Kararın temyiz edilmesiyle dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 9’uncu Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Antalya BAM 9’uncu Ceza Dairesi tarafından dün verilen kararda, her sanık ve olay için ayrı ayrı, “Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; yerel mahkemenin vermiş olduğu kararda usul ve yasaya herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından, istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine, oy birliğiyle karar verildi” ifadeleri yer aldı. (DHA)

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