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5 çocuk annesi feci şekilde infaz edildi

Şanlıurfa'da 5 çocuk annesi Nesibe Alas (30), evinde ensesinden tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. 

Yayınlanma: 23:57 - 19 Ocak 2022 Güncellenme:
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5 çocuk annesi feci şekilde infaz edildi

Olay, akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesinde meydana geldi. Eşi vefat ettiği için çocuklarıyla birlikte yaşayan Nesibe Alas’ın evde yalnız olduğu sırada daireden silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Nesibe Alas’ın hayatını kaybettiği belirledi.

ENSESİNDEN VURULMUŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlenen Alas’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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