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5 çocuk annesi kadından haber alınamıyor

Tokat'ın Almus ilçesinde dün öğle sıralarından itibaren kayıp olan Arife Gökçe (62) için arama çalışması başlatıldı. 

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5 çocuk annesi kadından haber alınamıyor

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe dün öğle saatlerinde kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşi Arife Gökçe’yi bulamayınca, beldede yaşayan komşu ve akrabalarının evine baktı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Komşularında da bulamayınca Gökçe, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iz takip köpeği ile bölgede arama çalışması başlattı.

Belde sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında Gökçe’ye ait bir ize rastlanmadı. (DHA)

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