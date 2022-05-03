5. kattan düşen 2 yaşındaki Eyüp hayatını kaybetti

İstanbul'da beşinci kattaki bir evin balkonundan yere düşen iki yaşındaki Eyüp Bozkurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 1 Mayıs akşamı Beylikdüzü’ne bağlı Gürpınar Mahallesi’ndeki sitede yaşandı. Annesinin içeride olduğu sırada oynayan iki yaşındaki Eyüp Bozkurt beşinci kattaki balkondan yere düştü. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastanenin acil servisine kaldırılan Eyüp tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Eyüp bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.