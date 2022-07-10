54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi belli oldu

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde 5i ağır, 54 kişinin yaralandığı husumetli 7 aile arasındaki kavganın, fıstık bahçesine giren koyun sürüsü nedeniyle çıktığı ortaya çıktı.

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Yontukyazı köyünde akşam saatlerinde aralarında husumet olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 7 aileden, 5i ağır, 54 kişi yaralandı. İhbarla köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Valilik’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

– İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2si ateşli silahla, 1i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır.

– Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır.

Bazı yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Alınan ifadeler doğrultusunda, kavganın fıstık bahçelerine giren koyun sürüsü nedeniyle ilk önce 2 aile arasında başladığı, ardından diğer ailelerin de olaya karıştığı belirtildi. (DHA)