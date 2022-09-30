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7,5 yıl hapisle aranan PKK/KCK hükümlüsü Konya’da yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Özdurak polis tarafından yakalandı. Özdurak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  

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7,5 yıl hapisle aranan PKK/KCK hükümlüsü Konya’da yakalandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği  ekipleri, hakkında  PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Özdurak’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarmayla birlikte yapılan çalışma sonucu ilçede olduğu belirlenen Hüseyin Özdurak, polis tarafından yakalandı. Özdurak, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. (DHA)

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