8 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'nın Çumra ilçesinde 8 yıldır haber alınamayan Ramazan Işık'ın öldürülerek dağlık alanda yakıldığı ortaya çıktı. Cinayeti işlediği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Müslüm EVCİ

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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İlçe Komutanlığı 2014 yılından bu yana kayıp olan Ramazan Işık'ı bulmak için ortak çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Halen kayıp olarak aranan Ramazan Işık dosyasını devralan Cinayet Büro Ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalar ve sorgular neticesinde Yaşar Acar, Cengiz Acar, H. A., Ş. A. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

CESEDİ DAĞLIK ALANDA YAKMIŞLAR

Yapılan görüşmeler neticesinde şahıslar cinayet olayını işlediklerini itiraf etti. Alınan ifadelerde olay günü şüpheli şahısların bir konuyu görüşmek için Ramazan Işık'ın yanına gittikleri ve evin önünde yaşanan tartışma sonucu Yaşar A.'nın yanında getirdiği silahla Ramazan Işık'a ateş ettiği, ardından Ramazan Işık'ı araca bindirerek dağlık alana götürdükleri anlatıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Silahla vurup araca bindirerek köyün mera alanına götürdükleri Ramazan Işık'ın cesedini yakan şüpheli şahıslar sorgularında olayı itiraf etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcıları eşliğinde itirafa konu alanda yer gösterme çalışmaları yapıldı.

Adliyeye sevk edilen Yaşar A. ve Cengiz A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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