Adana’da 10 milyon 523 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin makaron ile 11 bin 300 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphe üzerine araçları durdurdu.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin makaron, 48 kilogram tütün, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ile 11 bin 300 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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