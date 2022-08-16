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Adana’da polisten kaçıp, yola silah atan şüpheliler yakalandı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, 30 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından ara sokakta sıkıştırılarak yakalandı.

Yayınlanma: 07:23 - 16 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Seyhan ilçesi, Bülent Angın Bulvarı üzerinde, devriye gezen polis ekibi şüphelendiği  otomobile ‘dur' ihtarında bulundu.

Ancak ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü polisin ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalama esnasında otomobilin içerisinden yere ruhsatsız tabanca atıldı. Ardından otomobil sürücüsü trafik kurallarını hiçe sayarak polislerden kaçmaya devam etti.

Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamada, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aracın peşini bırakmadı. Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi mahallesine giren otomobil, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bağlı polis ekiplerince önü kesilerek duruldu.

Araçta bulunan 3 şüpheli, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis, araçtan atılan ruhsatsız tabancaya da el koydu. (İHA)

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