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Adana’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı .

Yayınlanma: 08:15 - 21 Eylül 2022 Güncellenme:
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Adana’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme ağı ‘ByLock’ kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti.

Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(DHA)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Adana’da TIR’ın arkadan çarptığı pikapta hayatını kaybeden kişinin, Nurettin Deniz olduğu tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden Elif Mura ve Nurettin Deniz’in cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)

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