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Adana’da 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 11:25 - 01 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘kaçakçılık’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiklerin adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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