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Adana’da orman yaktığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Adana’nın Feke İlçesi Akkaya ve İncirli köylerinde kasıtlı olarak orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

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Adana’da orman yaktığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Adana'nın Feke İlçesi Akkaya ve İncirli köylerinde yedi ayrı noktada çıkartılan orman yangının Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş alanlara yayılmadan söndürülmesinden sonra Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonunda kasıtlı olarak orman yangını çıkarttıkları şüphesiyle gözaltına alınan üç kişiden Ü.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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