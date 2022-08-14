Adana’da polisin darp edilmesine 6 gözaltı

Adana'da yapılan uygulamada ruhsatsız bir restorana idari para cezası kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada görevli polis memurunu darp ettiği ileri sürülen gazi ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

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Önceki gün saat 22.15’de merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde Ahlak Büro Amirliği ve Çukurova Suç Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler, genel asayiş uygulamasında bir restoran işletmecisine belge sordu. Ruhsat ibraz edilemeyince iş yerine idari para cezası yazıldı. Bu sırada iş yeri sahibi, çalışanları ve arkadaşları tutanağı yırtarak görevli ekibe mukavemette bulundu.

Daha sonra iş yeri sahibinin arkadaşı olan 1998’de Hakkari Özel Hareket Şube Müdürlüğünde çalışırken gazi olan G. Y. isimli şahıs, üzerindeki tabancayı çekmeye teşebbüs edip, görevli bir polis memurunu, yumruk atarak yaraladı. Olayla ilgili gazi ile birlikte toplam 6 şüpheli, 1 adet ruhsatlı tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede savcılıkça serbest kaldı.