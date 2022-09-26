Adana’da sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Feyza öldü
Adana'da, sulama kanalına düşen Suriyeli 4 yaşındaki Feyza el-Süleyman, çevredekiler tarafından boğulmak üzereyken çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün akşam Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Suriye uyruklu Feyza el-Süleyman, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Feyzanın suda sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler, ekipler gelene kadar Feyzayı, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta boğulmak üzereyken çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Feyza, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Feyza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (DHA)