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Afyonkarahisar’da iki TIR çarpıştı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi yakınlarında iki TIR'ın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar’da iki TIR çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun Bayat ilçesi Köroğlu Beli mevkiinde meydana geldi. U.Ö.A. idaresindeki meşrubat yüklü TIR, B.C. yönetimindeki demir yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinde bulunan inşaat demirleri B.C.’nin kullandığı TIR’ın kupasına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.A., E.T., M.B.A., B.Y. ve O.Y. yaralandı.

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından da trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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