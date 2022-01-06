Ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Karadağ'ın üzüntüsüne dayanamayan kardeşi Mustafa Karadağ, 2 saat sonra ağabeyi gibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Karadağ (65), evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ağabey Karadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağabeyinin cenazesini almak için hastane morguna giden 3 çocuk babası Mustafa Karadağ’da (55), orada kalp krizi geçirdi. Hemen tedavi altına alınan kardeş Karadağ'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 saat arayla hayatını kaybeden Karadağ kardeşler, aileyi yasa boğdu.

Hayatlarını kaybeden Karadağ kardeşler, bugün Rüstempaşa Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi. (İHA)

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