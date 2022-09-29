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Ağabeyini öldürmüş intihar süsü vermiş

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir hafta önce tabanca ile intihar ettiği düşünülen kişinin kardeşi tarafından öldürülerek intihar süsü verildiği ortaya çıktı, kardeş tutuklandı.

Yaşar ANTER
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Ağabeyini öldürmüş intihar süsü vermiş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Kavakarası Köyü'nde 21 Eylül 2022 günü saat 00.15 sıralarında M.K. isimli şahsın silahla ormanlık alanda intihar ettiği iddiası üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlatmıştı.

AİLE İÇİ HUSUMET NEDENİYLE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Jandarmanın intihar iddiası sonrasında yaptığı teknik takip ve soruşturma sonunda mağdur M.K.'nın intihar etmediği, kardeşi T.K. tarafından aile içi uyuşmazlık nedeni ile ruhsatsız tabanca ile öldürülerek intihar süsü verildiği ortaya çıkarıldı. T.K. gözaltına olduğu sürede suçunu itiraf ederek bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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