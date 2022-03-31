Aile katliamı soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Edirne’de aynı aileden dört kişinin öldürülmesi sonucu yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

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Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde ateşli silahlar ile öldürülen dört kişilik ailenin faillerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmada iki şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ AMA

Şahsın Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramalarda kanlı bez ve iki silah ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan iki şüpheliden B.E. tutuklandı. Tutuklanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

Mahkemeye çıkarılan şahıs, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, köye hiç gitmediğini ve olayla hiç ilgisinin olmadığını ifade etmesine karşılık, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın Elmalı köyüne uğradığı öğrenildi. Ayrıca olay günü B.E.’nin motosiklet ile Uzunköprü ilçesinden Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine giderken görüldüğü öğrenildi.

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