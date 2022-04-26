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Akıma kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Durmuş (48) hayatını kaybetti.

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Akıma kapılan işçi öldü

Siverek’e bağlı Kalemlik Mahallesi’nde Mehmet Durmuş arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü. Durmuş’un düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Durmuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Durmuş’un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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