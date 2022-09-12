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Akıma kapılıp 3. kattan düşen boyacı öldü 

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, üçüncü kattan düşen boyacı ustası Mustafa Kılıç hayatını kaybetti.

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Akıma kapılıp 3. kattan düşen boyacı öldü 

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Külünçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı inşaatın dış cephe boyasını yapan Mustafa Kılıç, elindeki ıslak boya fırçasının elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

50 yaşındaki boyacı ustasının üçüncü kattan düştüğünü görenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Mustafa Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç’ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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