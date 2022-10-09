Alacak verecek meselesinde eniştesini öldürdü
Konya'nın Karatay ilçesinde Ramazan Dizman ve eniştesi Durmuş Süleyman arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga cinayetle sonlandı. Eniştesini boğazından bıçakla keserek öldüren Dizman, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay öğle saatlerinde Konya’nın Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, o Durmuş Süleyman (46) isimli şahıs yaralı halde etli ekmek fırınına sığındı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın boğazından yaralandığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.
KATİL, MAKTULÜN KAYINBİRADERİ ÇIKTI
Polis ekiplerince yapılan titiz çalışmada maktulü boğazından bıçakla yaralayan şahsın kayınbiraderi Ramazan Dizman (34) olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu olaydan kısa süre sonra yakalanan Dizman, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öğrenildi.