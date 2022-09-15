Abone Ol

Alanya’da tura çıkan lüks yat yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Alanya’da tura çıkan lüks yat yandı

Tersane açıklarında içinde personel dahil 6 kişinin bulunduğu “Şahmeran” adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yattaki yangına Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.
Günübirlik tura çıkan yattaki 6 kişi, zodyak botlarla tahliye edildi.

Dumanların çıktığı tekne Alanya Limanı’na yanaştırıldı. Yangın, alanya itfaiyesinin çalışması ve çevredeki jetskilerden dalga püskürtülmesi sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle yat kullanılamaz hale geldi. (AA)

Marmaris'te yanan tekne küle döndü İlginizi Çekebilir Marmaris'te yanan tekne küle döndü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster