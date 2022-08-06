Alevi Vakıflar Federasyon Başkanı Doğan: Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız

Alevi Vakıflar Federasyon Başkanı Haydar Baki Doğan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a yönelik saldırıyı kınadı: "Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız."

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Alevi Vakıflar Federasyon Başkanı Haydar Baki Doğan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırı ile ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

Saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp yargıya teslim edilmesini beklediklerini dile getiren Doğan, “Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca Aleviler toplumun hiçbir kesimine karşı önyargı taşımamış, zalim olmamış ve dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla eşit yurttaşlık temelinde ortak yaşam kurma mücadelesi vermiştir” diye konuştu.

“SALDIRILARIN KARŞISINDA OLALIM”

Kamuoyuna çağrıda bulunan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de farklı düşünenlere karşı geliştirilen linç girişimleri ve saldırıların takipçisi olalım. Bu saldırıların ve nefret suçlarının son bulması için çözüm üretelim. Bundan sonra herhangi bir Cemevine ve yöneticilerine karşı saldırıların karşısında olalım.”

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