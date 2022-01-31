Alkollü sürücü havada asılı kaldı

İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil sokak arasında seyir halindeyken iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile başka bir aracın üzerine dik bir şekilde asılı kaldı. Araç sürücüsü iddia edilen iki şahıs gözaltına alındı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan araç sürücüsü Emrah Y. yönetimindeki 34 SK 3916 plakalı otomobil park halindeki iki araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile havalanan araç, park halindeki 34 DS 2208 plakalı ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı düşünülen Emrah Y.’nin alkollü olduğu belirlendi. Sarhoş olan sürücü, uzun süre alkolmetreye üflemedi. Polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda Emrah Y.’nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Emrah Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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