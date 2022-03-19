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Alt geçitte 3 TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Erzincan'da, alt geçitte 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.

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Alt geçitte 3 TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum karayolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi.

Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum karayolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı.

Kazada, İran plakalı bir TIR’daki plastik ham maddesi kara yoluna döküldü.

Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Erzincan Erzurum İran kar yağışı kaza