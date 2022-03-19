Alt geçitte 3 TIR ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Erzincan'da, alt geçitte 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum karayolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi.
Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum karayolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı.
Kazada, İran plakalı bir TIR’daki plastik ham maddesi kara yoluna döküldü.
Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. (DHA)