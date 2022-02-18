Anne-baba ve ağabey, öğrenciye kötü muamele iddiasıyla okul bastı, öğretmeni darbetti

Bursa'da, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Y.B.'ye (10) sınıf öğretmeni Hüseyin Yergin (55) tarafından kötü muamele yapıldığını iddia eden anne, baba ve ağabey okulu bastı. Ailenin darbettiği Yergin, yaşanan arbede sırasında başını kalorifer peteğine çarparak yaralandı. Tedavisinin ardından görevinin başına dönen öğretmene, sendika üyeleri geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Olay, önceki gün merkez Nilüfer ilçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesinde bulunan Kayapa Şehit Eyüp Gürsoy İlkokul-Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre Y.B. adlı öğrenci, okuldan eve geldiğinde velisine, öğretmeni Hüseyin Yergi’nin kendisine yumruk attığını söyledi.

Ertesi gün okula giden anne, baba ve ağabey, ders işlendiği sırada Y.B.’nin okuduğu sınıfa girdi. Derste bir başka öğretmen olduğunu gören aile, diğer öğrencilerin gözü önünde öğretmenle de tartıştı. Ardından Y.B.’yi alarak öğretmenler odasına gitti.

Burada öğretmen Hüseyin Yergin ile aile fertleri arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre sonra fiziksel saldırıya dönüştü. Çıkan arbede sırasında yere düşen Yergin, kafasını kalorifer peteğine çarptı.

Aile ayrılırken, ihbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Yergin, Görükle Polis Merkezine giderek, kendisini darbeden aileden şikayetçi oldu.

ÖĞRENCİLER YUMRUK İDDİASINI YALANLADI

Polis ekiplerince öğrencilerin ifadesine başvuruldu. Öğrenciler ifadelerinde öğretmenin yumruk attığı yönündeki iddiaları yalanladı. Öğrenciler, Hüseyin Yergi’nin, öğrencisi Y.B.’yi kolundan tutarak okul müdürünün odasına götürdüğünü söyledi.

SENDİKADAN ÖĞRETMENE ‘GEÇMİŞ OLSUN’ ZİYARETİ

Soruşturma sürerken, Eğitim Bir-Sen Bursa 1 NO’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, olayın gerçekleştiği okula giderek öğretmen Hüseyin Yergin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Burada bir açıklama yapan Acar, “Yıllardır devam eden ve ölümle sonuçlanan saldırılar, yaralanmalar, darp görüntüleri durumun ne kadar vahim, tehlikenin ne kadar büyük ve ciddi olduğunu gözleri önüne sermektedir. Eğitim çalışanına ve eğitimciye şiddet her geçen gün artarak devam ederken, eğitimciye şiddetin Meslek Kanunu içinde yer almaması konusunda da yetkilileri bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz” dedi. (DHA)