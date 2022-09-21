Annesini vahşice öldüren kadın akıl hastanesine yatırılacak

Küçükçekmece'de annesini vahşice öldüren Tuğçe Sayın hakkında, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi.

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Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tuğçe Sayın bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

“KARDEŞİMİN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEMİYORUM”

Sanığın kardeşi olan müşteki Alev Sayın avukatı aracılığı ile mahkemeye katılma talebini iletti. Sanığa katılma talebine bir diyeceğinin olup olmadığının sorulması üzerine “Kardeşimin yüzünü görmek istemiyorum” dedi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Tuğçe Sayın’ın akli dengesinin yerinde olmadığından, ceza verilmesine yer olmadığına, bununla birlikte yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık hakkında ‘Yakın akrabayı canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme ve nitelikli yağma’ suçlaması yöneltilmişse de, akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanığın koruma ve tedavi amaçlı olarak akıl hastalarına mahsus, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğçe Sayın’ın ifadesine yer verildi. Tuğçe Sayın ifadesinde, “Şizofreniyim. Annem bana saldırdı ve büyü yaptı” dedi. İddianamede sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı inceleme sonucu, akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin verilen rapor da yer aldı. Tuğçe Sayın hakkında, ‘Üstsoy kişiyi kasten öldürme’ suçundan iddianame düzenlendi. Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesine yatırılması talep edildi. (DHA)

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