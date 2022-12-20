Antalya’da eski eş dehşeti: 25 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da eski eşi Meral Fesli (39) ile onun 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi (40) falçatayla yaralayan Abdurezzak Aydın'a (41), 25 yıl hapis cezası verildi.

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Olay, 6 Nisan günü saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873’üncü Sokak’taki 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

Abdurezzak Aydın, Eylül 2021’de boşandığı Meral Fesli’nin oturduğu eve gitti. Aydın ile eski eşi Meral Fesli ve 10 gün önce evlendiği Erden Fesli arasında tartışma çıktı.

Abdurezzak Aydın, yanındaki falçatayla Meral Fesli’nin boynunu ve sırtını, Erden Fesli’nin de boynunu çenesine doğru kesti. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Abdurezzak Aydın tutuklandı.

Abdurezzak Aydın hakkında Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Abdurezzak Aydın kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katılırken, şikayetçi Meral ve Erden Fesli ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan ve pişman olduğunu söyleyen Aydın, “Düştüğüm durumun büyüklüğünden dolayı cezadan korkmadığımı söylemiştim. Daha önce Sizi öldürürüm diye bir cümle kurmadım. Tamamen iftiradır. Onları öldürmek isteseydim kurşuna dizerdim. Onlar bana hakaret ederek saldırdılar. Öldürme gibi bir niyetim yoktu” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Abdurezzak Aydın’a eski eşi Meral Fesli’ye yönelik ‘tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 14 yıla düşürdü. Ayrıca sanık, Erden Fesli’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Aydın hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

“YÜKSEK CEZA ALMASI İÇİN İKİ İNSANIN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?”

Duruşma sonrası açıklama yapan Meral Fesli, cezayı az bulduğunu söyleyerek, “Yüksek ceza alması için iki insanın ölmesi mi gerekiyor? Benim şu anda ölü olmam mı gerekiyordu? Beni ‘öldü’ diye bıraktı. Ağırlaştırılmış müebbet alması lazımdı. Cezaevinden çıkmaması lazım” dedi.

Erden Fesli ise üzücü ve kötü bir olay yaşadıklarını belirterek, “Verilen cezanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. 14 yıl yatacaksa herkes istediğini öldürebilir. Bu cezanın daha yüksek olmasını bekliyordum. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız” diye konuştu.

İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ

Şikayetçi avukatı Kerim Anıl Dağlı ise erkek terörünün Türkiye’nin kanayan bir yarası haline geldiğini söyledi. Sanığın, boşandığı eşinin yeni hayatında hala söz sahibi olduğunu düşünerek söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Dağlı, “Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. İstinafa başvuracağız. Cezaların daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)