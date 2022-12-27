Antalya’da otomobille çarpışan hafif ticari aracın motoru yerinden çıktı: 5 yaralı

Antalya'da, hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada, ön bölümü yanan otomobilde sıkışan 2 kişiyi çevredekiler kurtardı. Kazada 5 kişi yaralandı, hafif ticari aracın motorunun yerinden çıktığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan ile Varsak İstiklal caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Varsak yönünden kent merkezine giden Ramazan E. yönetimindeki 07 BDS 31 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Caddesi’nden karşı yöne geçmeye çalışan Muhittin A.’nın kullandığı 07 ANB 466 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı. Hafif ticari aracın motoru, yerinden çıktıktan sonra yan yatıp, 10 metre kadar sürüklendi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ön bölümü yanan aracın sürücüsü Muhittin A. ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişi, itfaiyeciler ve çevredekiler bulundukları yerden çıkarıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan E. ile yanındaki Zafer K. ve Muhammet Fırat B., otomobil sürücüsü Muhittin A. ile yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra yol, yeniden trafiğe açıldı.

‘OTOMOBİL YANMAYA BAŞLAYINCA MÜDAHALE ETTİK’

Araçların çarpışmasından sonra otomobilin yanmaya başladığını anlatan Yamin Bozoğlu, “Ticari araç ile otomobil çarpışmış. Biz o esnada mezarlıkta çalışıyorduk. Hemen kaza yerine geldik. Hafif ticari araç yan yattı, yaralılar vardı. Arabayı düzelttik. Altındaki yaralıyı çıkardık. Diğer otomobil yanmaya başlayınca ona müdahale ettik, aracın içindeki 2 yaralıyı çıkardık” dedi.

‘GÜM, DİYE SES GELDİ’

Yaralılara yardım eden Ömer Hurma ise “Hafif ticari araç yukarıdan geliyordu. ‘Güm’ diye bir ses geldi. Aracın parçaları etrafa savruldu. Arabayı kaldırdıktan sonra yangını söndürdük. İçerideki insanları çıkardık” diye konuştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)