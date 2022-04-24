Abone Ol

Apartmanın 2’nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hüseyin Çelik (55) yaşadığı apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Apartmanın 2’nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü

Olay, dün gece saatlerinde Türkbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı apartmanda yaşayan Hüseyin Çelik, henüz bilinmeyen nedenle 2’nci kattan merdiven boşluğuna düştü.

Gürültüyle dışarı çıkanlar tarafından yerde kanlar içerisinde bulunan Çelik, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hüseyin Çelik’in cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. (İHA)

3. kattan düşen çocuk kurtarılamadı İlginizi Çekebilir 3. kattan düşen çocuk kurtarılamadı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk Gaziantep Hüseyin Çelik Muğla Sağlık