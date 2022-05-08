Arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de arkadaş grubu arasında çıkan kavgada C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez öldü.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Birlikte içki içen C.U. ile Ahmet Çetin (35), Kemal Sönmez (26) ve Feyyaz Bulut (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez’i başından, Feyyaz Bulut’u da kolundan vurdu.

C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut’un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)