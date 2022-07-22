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Arnavutköy’de minibüste 29 göçmen yakalandı

Arnavutköy'de Yunanistan'a götürme vaadiyle Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilen 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 

Yayınlanma: 09:49 - 22 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Dursunköy kavşağında dün gece saatlerinde şüphelenerek durdurduğu minibüste 1’i çocuk 29 göçmen yakalandı. Zeytinburnu’ndan minibüse bindirilerek Yunanistan’a götürme vaadiyle kandırılan göçmenlerin Arnavutköy’de bir süre dolaştırıldığı anlaşıldı.

Ekipler, uzun süre minibüste havasız kalan göçmenlerden bazılarını baygın buldu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri hakkında daha önce verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Ehliyeti olmadığı tespit edilen minibüs sürücüsüne de 7 bin 348 lira para cezası yazıldı. Minibüs yediemin otoparkına çekilirken göçmenler ise Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. (DHA)

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