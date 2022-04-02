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Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı

Denizli'de, oturduğu apartmanın asansör boşluğuna düşen 56 yaşındaki Aynur Kiriş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 2’nci katında oturan Aynur Kiriş, dairesinden çıktıktan sonra dengesini kaybedip, kapı olmayan asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğundan ağır yaralı çıkarılan Kiriş, Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynur Kiriş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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